"¡Real Mbappé!": Alberto Pereiro reacciona al tanto de penalti que ha decidido el derbi frente al Rayo en el añadido

Kylian Mbappé ha decidido el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un tanto de penalti en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte, que ha permitido a los de Álvaro Arbeloa ganar por 2-1 al equipo de Vallecas.

"Cambia la galaxia. Marca el elegido. Con saltitos, otra vez buscando un raso, pegado al palo. Se limpia el escudo. Va a ganar el Madrid el partido con agonía, sufriendo, pero sigue estando ahí. Padre, el gol de Mbappé. Real Mbappé", ha cantado Alberto Pereiro tras el tanto del francés.

El Rayo jugó los últimos 19 minutos con un jugador menos debido a la expulsión de Pathé Ciss, que vio la roja directa tras una dura entrada sobre Dani Ceballos. Y poco después, jugó con nueve después de las dos cartulinas amarillas que vio Pep Chavarría en la última jugada del partido.

De esta manera. el Real Madrid se mantiene segundo en la tabla clasificatoria con 54 puntos -a tan sólo uno del líder, el Barcelona-. Mientras, el Rayo Vallecano -con 22- sigue uno por encima del descenso a la espera de lo que hagan Getafe y Real Mallorca con sus respectivos encuentros ante el Celta de Vigo y el Sevilla.