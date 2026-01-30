Cuándo juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid sus eliminatorias de Champions: así queda el play off de repesca

Benfica y Brujas serán los rivales de Real Madrid y Atlético en Champions, respectivamente. El Benfica portugués será el rival del Real Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon. El encuentro de ida se disputará en estadio La Luz de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25.

Por otro lado, Brujas belga será el rival del Atlético de Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos, con el duelo de ida se disputará en el estadio Jan Breydel el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Riyadh Metropolitano el 24/25.

Todos los cruces de la repesca de la Champions

Estos son los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos:

Mónaco - PSG

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Bosussia Dortmund - Atalanta

Qarabag - Newcastle

Brujas - Atlético de Madrid

Bodo Glimt - Inter

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Estos partidos se disputarán los días 17/18 y 24/25 de febrero.

Además, los futuros emparejamientos de octavos de final, cuyo sorteo será el 27 de febrero, se jugarán los días 10/11 y 17/18 de marzo. Estos serán los cruces a la espera del sorteo:

Ganador del Mónaco - PSG / Barcelona o Chelsea

Ganador del Galatasaray - Juventus / Liverpool o Tottenham

Ganador del Benfica - Real Madrid / Sporting o Manchester City

1. Ganador del Bosussia Dortmund - Atalanta / Arsenal o Bayern Múnich

Ganador del Qarabag - Newcastle / Chelsea o Barcelona

Ganador del Brujas - Atlético de Madrid / Tottenham o Liverpool

Ganador del Bodo Glimt - Inter / Manchester City o Sporting

Ganador del Olympiacos - Bayer Leverkusen / Bayern Múnich o Arsenal

Más a futuro, los cuartos de final se disputarán se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril, mientras que las semifinales tendrán lugar los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo. La final será en Budapest el próximo 30 de mayo.