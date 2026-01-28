UEFA CHAMPIONS LEAGUE

En directo: Última jornada de la Champions con el futuro de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic.

Sigue en directo en Radioestadio la última jornada de la Fase Liga de la Champions en la que el Real Madrid, el Barça y el Atlético se juegan su presencia en el Top 8 para acceder directamente a los octavos de final y el Athletic pelea por estar en los playoffs.

Los cálculos de la última jornada de Champions para Madrid, Barça y Atlético de Madrid: qué se juegan y cuánto dinero han ganado hasta ahora

ondacero.es

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer