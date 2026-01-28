En directo: Última jornada de la Champions con el futuro de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic.
Sigue en directo en Radioestadio la última jornada de la Fase Liga de la Champions en la que el Real Madrid, el Barça y el Atlético se juegan su presencia en el Top 8 para acceder directamente a los octavos de final y el Athletic pelea por estar en los playoffs.
Los cálculos de la última jornada de Champions para Madrid, Barça y Atlético de Madrid: qué se juegan y cuánto dinero han ganado hasta ahora