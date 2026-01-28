El Barça se mete en el Top 8 y Madrid y Atlético jugarán los playoffs: estos son los posibles rivales de los españoles en Champions

La Champions ha llegado al final de su primera fase tras una apasionante noche en la que hemos podido ver hasta 18 partidos a la vez en la que hemos estado pendientes de cambios constantes en la clasificación para determinar cómo serán las primeras eliminatorias de la temporada.

Tras esta primera fase, España mantiene tres equipos vivos en la competición, aunque dos de ellos tendrán que pasar por el playoff para estar en los octavos de final. Sí tiene asegurada su presencia en octavos el Barcelona, que ha logrado su billete tras acabar en el Top 8.

El equipo culé sufrió durante la primera parte ante el Copenhague, pero terminó dando la vuelta al marcador para golear en la segunda (4-1) y meterse en octavos, donde se podrá enfrentar a Monaco, Qarabag, PSG o Newcastle.

Real Madrid y Atlético, al playoff

El Real Madrid ha sido el protagonista del gran batacazo de la noche europea. Lo tenía todo para estar en el Top 8, con un empate ante el Benfica le habría valido, pero el equipo de Arbeloa ha caído por 4-2 en un pésimo partido que ha terminado en el éxtasis de los de Mourinho con el gol de su guardameta Trubin en el último minuto para clasificarles para los playoffs.

En esos playoffs, el equipo blanco podría volver a medirse al Benfica o jugar ante el Bodo Glimt. En caso de pasar esa eliminatoria, se mediría en octavos a Sporting CP o Manchester City.

El Atlético de Madrid ha luchado hasta la última jornada por un puesto entre los ocho mejores que finalmente no ha terminado logrando por muy poco. El equipo de Simeone ha caído en la última jornada ante el Bodo Glimt en el Metropolitano y ha terminado decimocuarto, por lo que se medirán en el playoff a Galatasaray o Brujas.

En caso de pasar a octavos, el Atlético se mediría a Tottenham o Liverpool.