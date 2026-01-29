Así queda el cuadro de repescas y octavos de la Champions League: fechas, horarios y posibles rivales de Real Madrid, Barça y Atlético

La Champions League se despide de su primera fase esta temporada y lo hace con sorpresa desagradable para el Real Madrid de Arbeloa, que dependía de sí mismo y con la derrota ante el Benfica en Portugal (2-4) sale del top-8 y tendrá que disputar la eliminatoria de repesca si quiere estar en la próxima ronda.

Por otro lado, el Atlético de Madrid cayó ante el Bodo/Glimt noruego en casa (1-2) y también debe jugar otro partido para sacar el billete a octavos. El Barcelona de Flick sí logró una victoria contundente frente al Copenhague (4-1) y otros resultados le colocan en el top-8 para convertirse en los equipos clasificados de manera directa.

Los posibles rivales de Madrid, Barcelona y Atlético

Cabe recordar que el nuevo formato de la Champions establece que los ocho primeros de esta liguilla pasan directamente a octavos y esperan rival de los play offs de repesca que disputan los equipos que terminan entre el 9º y el 24º puesto. Los situados entre el 9º y el 16º jugarán esa eliminatoria con la vuelta en casa, mientras que los ubicados entre el 17º y el 24º tendrán que jugar con la ida en casa.

Y esto, ¿cómo afecta a los equipos españoles? En primer lugar, el Real Madrid finalizó la liguilla como noveno, por delante del Inter de Milán. El sorteo que tiene lugar este viernes determinará si le toca el 23º o el 24º de la liguilla, en este caso, el Bodo/Glimt (23º) o el Benfica (24º). La ida tendrá lugar fuera y la vuelta en el Santiago Bernabéu. En caso de avanzar de ronda, le esperarían Manchester City o Sporting de Portugal.

El Atlético de Madrid también disputará el play off de repesca al acabar 14º y se medirá al Brujas (19º) o al Galatasaray (20º), según lo que determine el sorteo, y se jugará el pase con la vuelta en el Metropolitano. Si llega a octavos, el equipo de Simeone se podría medir a Liverpool o Tottenham.

Por último, el Barcelona, directo a octavos, espera rival de unas eliminatorias de repesca que juegan PSG, Newcastle, Mónaco y Qarabag. Cualquiera de estos cuatro puede ser el obstáculo de los de Flick para avanzar a cuartos de final.

Otros duelos de repesca involucran a la Juventus (13º), que se medirá a Brujas o Galatasaray, al Dortmund (17º), que jugará ante Atalanta (15ª) o Leverkusen (16º), al igual que el Olympiacos (18º).

Fechas y horarios de los partidos

El sorteo que determina todos los rivales de repesca tendrá lugar este viernes 30 de enero a las 12:00 horas (horario peninsular), mientras que las eliminatorias de play off se juegan el 17/18 de febrero (ida) y el 24/25 de febrero (vuelta).

El siguiente sorteo, el de octavos, tendrá lugar el 27 de febrero, y todos los duelos de la siguiente ronda se jugarán del 10 de marzo al 18 de marzo.