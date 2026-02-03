"¡El rey de Copas ya está semifinales!": así sonó en Radioestadio la victoria del Barça ante el Albacete en Copa del Rey

El FC Barcelona no sucumbió en el Carlos Belmonte ante el Albacete, la gran sensación de una Copa del Rey en la que ha logrado eliminar a dos equipos de Primera División: Celta y Real Madrid.

Terminó sufriendo, eso sí, más de lo esperado el equipo culé que parecía tener el partido controlado cuando un gol de Javi Moreno en los minutos finales animó un partido en el que Gerard Martín se tuvo que vestir de héroe sacando un balón bajo los palos en el tiempo de descuento.

A diferencia del Real Madrid hace tres semanas, el Barça sí mostró su superioridad en el Belmonte y dejó el partido encarrilado en el minuto 56, con el 0-2 de Araújo.

El uruguayo, tras unas semanas complicadas fuera del equipo, empieza a volver a encontrar su mejor versión y así lo ha demostrado este martes con este gol crucial para que el equipo haya alcanzado las semifinales.

Antes, en la primera mitad, Lamine Yamal había abierto el marcador con un gran gol pocos minutos antes del descanso.

El Barça bajó un poco la marcha tras el 0-2 y pudo meterse en un lío. El Albacete empujó y tuvo el gol en dos claras ocasiones de Jefté, héroe ante el Real Madrid, que erró en ambas.

El Barça alcanza así las semifinales y espera ahora a conocer a sus rivales que saldrán del resto de emparejamientos de cuartos. Este miércoles, Alavés - Real Sociedad y Valencia - Athletic; y el jueves, Betis - Atlético de Madrid.