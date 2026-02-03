El Atlético de Madrid, gran animador de las últimas horas del mercado de fichajes

A las 00:00 de este martes se cerró una nueva ventana del mercado de fichajes en LaLiga con el Atlético de Madrid como gran animador cerrando nada menos que tres caras nuevas en las últimas horas.

El primero en oficializarse fue el nigeriano Ademola Lookman, que llega procedente del Atalanta por valor de 35 millones de euros, y a él le siguieron el mexicano Obed Vargas y el español Rodrigo Mendoza, dos jóvenes para reforzar el centro del campo de Simeone.

Especialmente llamativa es la llegada del segundo, cuyo nombre apareció en las últimas horas de mercado como el gran tapado y su fichaje terminó cerrándose por unos 16 millones de euros.

El mercado del Atlético de Madrid, que también contó con las salidas de Raspadori, Gallagher y Galán, choca frontalmente con el de Barcelona y Real Madrid, que apenas se han movido en estas últimas semanas.

Los culés cerraron la llegada de Joao Cancelo, cedido, en los primeros días de mercado, y las salidas de Ter Stegen, cedido al Girona, y el canterano Dro, traspasado al PSG. En el Real Madrid solo salió Endrick, cedido al Lyon, y no llegó nadie en un mes marcado por la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.

Otro de los grandes protagonistas del cierre de mercado ha sido el Celta, que se ha tenido que mover a última hora tras la inesperada salida Bryan Zaragoza a la Roma. Los vigueses han cerrado a Vecino, que llega procedente de la Lazio, para seguir peleando por estar la próxima temporada en Europa. También llegó cedido Fer López, procedente de los Wolves, y Álvaro Núñez, procedente del Elche.

En esa pelea por los puestos europeos está también el Betis, quinto en la clasificación, que ha cerrado en este mercado a Fidalgo, procedente del América.

El Villarreal, por su parte, ha incorporado en este mercado a Alfon, que llega cedido del Sevilla, y al estadounidense Alex Freeman, que llega para suplir la lesión de Juan Foyth.

La lucha por la permanencia

Ya en los equipos de la segunda mitad de la tabla se cerraron en las últimas horas los fichajes de Veljko Birmancevic por el Getafe, Zito Luvumbo por el Mallorca, Gonzalo Villar y Tete Morente por el Elche, y Koski y Diabate por el Alavés.

Otros equipos optaron por hacer los deberes con tiempo, como fue el caso del Valencia, que ha incorporado en este mercado Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez.

El Girona, además de la cesión de Ter Stegen, ha logrado cerrar las llegadas de Echeverri, también cedido, y Fran Beltrán. El Sevilla firmó a Maupay, que ha debutado marcando un golazo en su debut ante el Mallorca; Osasuna ha fichado a Raúl Moro y Javi Galán; el Rayo, las cesiones de Carlos Martín e Ilias Akhomach; y el Oviedo las de Fonseca, Borbas y Thiago Fernández.