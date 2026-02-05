El Atlético de Madrid arrolla al Betis y completa el cuadro de semifinales

El Atlético de Madrid ha logrado este jueves su billete a las semifinales de la Copa del Rey después de golear al Betis en La Cartuja en un partido en el que los de Simeone fuero claramente superiores y arrollaron a los locales sobre el verde.

Sorprendió el Cholo dejando en el banquillo a Julián Alvarez y apostando directamente por la titularidad de un Ademola Lookman con solo dos entrenamientos. Griezmann fue el delantero y el francés dio una clínic de fútbol en Sevilla.

Se adelantó pronto el Atlético con un gol de Hancko a la salida de un córner. El defensa remató en el primer palo un centro de Koke y ante una mala salida de Adrián marcó el 0-1.

El gol fue un jarro de agua fría para el Betis, que había entrado bien en el partido, pero no hizo que el equipo se cayera y estuvo cerca de encontrar el empate en una acción del Chimy Ávila en la que el argentino no acertó con el remate.

A la media hora de partido Giuliano Simeone culminó una grandísima jugada colectiva para hacer el 0-2 y unos minutos después Lookman sentenció el partido en un contragolpe.

Pellegrini movió el banquillo en el descanso en busca de agitar un partido que tenía muy cuesta arriba, pero el Betis solo se acercó en una acción de Abde que paró bien Musso.

Griezmann hizo el 0-4 en otro contraataque que dirigió bien Lookman, que culminó un gran debut con gol y asistencia. La goleada la cerró Thiago Almada aprovechando un rechace de Adrián a un disparo de Griezmann.

Los rojiblancos completan así el cuadro de semifinales de la Copa del Rey que este viernes vivirá el sorteo que Barça, Real Sociedad, Athletic y Atlético de Madrid mirarán con atención para conocer a su próximo rival.