"¡Hay líder para rato!": Alfredo Martínez reacciona a la goleada del Barça al Mallorca (3-0)

"¡Hay líder para rato!". Así narró Alfredo Martínez en Radioestadio la victoria del Barça ante el Mallorca (3-0) en esta jornada 23 de LaLiga EA Sports. Un partido en el que el Barça consolida su liderato gracias a los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

Todo empezó en el 29 de partido con Lewandowski adelantando el marcador para los azulgranas: "¡Se la lleva Lewandowski, sortea en un palmo y bate a Leo Roman para romper el precinto! ¡No afloja el Barça, a todo líder! ¡Marca Lewandowski!", narraba Martínez en Radioestadio.

Ya después del descanso, la presión y el dominio del Barça se hicieron más evidentes en el terreno de juego con un tanto de Lamine Yamal que afianzaba un poco más la victoria. "¡La pelota le llega a Lamine Yamal! (...) Controla la pelota, va buscando el hueco en la frontal, dispara por el centro... El misil tierra en la portería del Mallorca, sorprendiendo a Leo Román y convirtiendo el segundo. ¡Ahora sí, líder total, se hace fuerte en el liderato el Barça! Siempre, Lamine Yamal en el Camp Nou, postrado al genio".

También se hizo eco Alfredo Martínez del golazo de Bernal, que además era el primero en Primera División: "¡Pero qué golazo! El pase al espacio viene imperial, descomunal, con una estampa increíble. Controla la pelota con una fuerza impresionante, llega al área, se frena y con sangre fría marca su primer gol en Primera. ¡Y qué gol para el éxtasis final del líder y campeón de Liga!".

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, el Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso.