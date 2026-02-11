Fin de la Superliga: Real Madrid y UEFA llegan a un acuerdo para resolver las disputas legales y cerrar el proyecto

La UEFA, el Real Madrid y la asociación European Football Clubs (EFC) han alcanzado un acuerdo de principios que permitirá poner fin a las disputas legales abiertas en torno al proyecto de la Superliga europea, según han anunciado este miércoles en un comunicado conjunto.

El entendimiento llega tras meses de conversaciones entre las partes y, según explican, se ha alcanzado el mejor acuerdo para el "interés del fútbol europeo". El acuerdo sienta las bases para cerrar los procedimientos judiciales vinculados a la iniciativa lanzada en 2021.

En el comunicado conjunto, las partes subrayan que el acuerdo respeta el principio de mérito deportivo, pone el foco en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y apuesta por mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. "Este acuerdo de principios servirá para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados", señalan.

El Real Madrid, a la cabeza de la Superliga

El conflicto entre el club blanco y el organismo que rige el fútbol europeo se había intensificado en los últimos años a raíz del proyecto de competición alternativa a la Liga de Campeones. En octubre, el Real Madrid solicitó una compensación a la UEFA después de que, según el club, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid desestimara los recursos presentados por la propia UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga en relación con la Superliga.

El proyecto nació en abril de 2021 con el respaldo inicial de doce grandes clubes europeos, pero se desmoronó en cuestión de días ante la presión de aficionados y gobiernos. Seis equipos de la Premier League se retiraron rápidamente, y con el paso del tiempo la mayoría de los impulsores abandonaron la iniciativa.

Real Madrid y Barcelona fueron los dos últimos grandes clubes en mantener su apoyo al plan original. Sin embargo, el club azulgrana anunció la semana pasada su retirada definitiva del proyecto, lo que dejó al conjunto madrileño como único defensor activo de una nueva competición.

En diciembre de 2024, los promotores trataron de relanzar la idea bajo el nombre de "Unify League", con un formato de 96 clubes divididos en cuatro ligas. La propuesta tampoco logró el respaldo necesario, especialmente ante la oposición de competiciones como LaLiga y la Premier League.

Con este acuerdo de principios, UEFA y Real Madrid escenifican el cierre de una de las mayores crisis institucionales del fútbol europeo en los últimos años y abren una nueva etapa marcada por el compromiso de reforzar el modelo actual bajo criterios de sostenibilidad y mérito deportivo.