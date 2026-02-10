¿Hay caso Carvajal en el Real Madrid?: "No hay mucho feeling con Arbeloa"

Un nuevo terremoto ha estallado en el Real Madrid en las últimas horas después de la imagen de Dani Carvajal en Mestalla, donde el capitán del Real Madrid se quedó sin jugar por cuarto partido consecutivo.

Y es que el capitán del equipo blanco, apenas ha jugado 29 minutos en los siete partidos que ha dirigido Álvaro Arbeloa desde que se hizo cargo del primer equipo madridista, quedándose sin jugar en cinco de ellos.

En los últimos partidos hemos visto como hasta tres futbolistas (Fede Valverde, David Jiménez y Trent) han ocupado el lateral derecho por delante de un Dani Carvajal que aunque no parece estar al 100%, sí que podría tener más minutos de los que está teniendo.

Según ha podido saber Onda Cero, el futbolista está preparado para jugar y entrena con normalidad y se encuentra sorprendido por tener una participación nula desde la llegada de Arbeloa.

Y es que a poco más de cuatro meses de que Carvajal termine contrato y con un Mundial en el horizonte, la situación del lateral preocupa también mucho en la selección española. El club tampoco ha puesto aún encima de la mesa una oferta de renovación para el futbolista.

Una decisión técnica

La información de Onda Cero es que estos pocos minutos de Carvajal son una decisión técnica de Álvaro Arbeloa, que no existe mucha sintonía entre capitán y entrenador, y que el futbolista está molesto porque ni siquiera ha habido una conversación que explique sus suplencias.

"No hay mucho feeling", cuenta Alberto Pereiro en Radioestadio Noche, aunque asegura que las suplencias del capitán se deben a una cuestión puramente futbolística: "Hay una certeza por parte Arbeloa de que si ahora mismo tirara de Carvajal para ser titular sería perjudicial para su equipo".