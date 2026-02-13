El Rayo Vallecano estudia solicitar medidas cautelares para aplazar su partido contra el Atlético de Madrid

El Rayo Vallecano está estudiando solicitar al juzgado medidas cautelares para aplazar el partido ante el Atlético de Madrid, tal y como ha podido saber Onda Cero. LaLiga ha decidido que se juegue en Butarque -el estadio del Leganés-, debido al mal estado del césped de Vallecas, sin embargo, el Rayo no está de acuerdo con esta decisión.

El partido debe jugarse este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas; si bien, tras esta nueva información, la disputa del mismo puede estar en el aire. Mientras tanto, los trabajadores del Leganés son los que trabajan para que se pueda disputar el partido, tal y como ha indicado LaLiga.

En ningún momento, tal y como llevan diciendo desde el Rayo Vallecano durante toda la semana, se ha planteado jugar el partido en el Metropolitano, para así evitar "una posible ventaja competitiva" del Atlético de Madrid, que jugaría como local en lugar de como visitante.

El partido ante el Oviedo, suspendido pocas horas antes de su inicio

El partido ante el Atlético de Madrid es el segundo que se ve afectado por las malas condiciones del césped de Vallecas. El partido contra el Oviedo fue suspendido tan solo tres horas antes de disputarse, por el mismo motivo y con la expedición del equipo carbayón ya en la capital, así como sus aficionados, muchos de los cuales habían comprado también alojamiento en la capital.

El club franjirrojo informó en un comunicado que, aunque había realizado "importantes esfuerzos" a lo largo de la semana para cambiar el césped, las "adversas" condiciones climatológicas impidieron que el césped tuviera el estado óptimo necesario, así como la previsión de lluvias en la Comunidad de Madrid para los días siguientes.