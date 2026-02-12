SELECCIÓN ESPAÑOLA

Sorteo amable para España en la Nations League: así quedan los grupos

La selección española peleará por volver a ganar un torneo al que volverá a llegar como una de las grandes favoritas.

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

Los jugadores de la selección española celebran el pase a la final de la UEFA Nations League 2025
Este jueves se ha celebrado el sorteo de una nueva edición de la UEFA Nations League en el que se puede decir que España ha tenido suerte con los rivales con los que peleará por estar en la Final Four que se celebrará en junio de 2027.

Con el Mundial aún por delante, en el que la selección tiene puesta toda su atención y esperanza, ya se vislumbra en el horizonte un nuevo objetivo para La Roja.

España ha quedado encuadrada en el Grupo C de la Liga A, lo que significa que se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa por un puesto en la Final Four en la que ha estado en las tres últimas ediciones.

Cabe recordar que este es un torneo que se le da bastante bien a la selección española puesto que ha participado en tres finales de una competición de la que solo se han disputado cuatro ediciones.

España levantó el título en 2023 ganando a Croacia en la final en la tanda de penaltis, mientras que cayó en las finales de 2021, ante Francia, y 2025, ante Portugal.

Los partidos de esta fase de grupos se jugarán tras el Mundial, en los parones de septiembre, octubre y noviembre, y la Final Four será en junio de 2027 en una sede aún por decidir entre cualquiera de los cuatro países clasificados para esta fase final.

Resto de grupos

España tendrá que ser primera de su grupo para estar en una Final Four en la que pelearía con las otras tres selecciones campeonas de sus respectivos grupos, que han quedado configurados de la siguiente manera:

  • GRUPO A: Francia, Italia, Bélgica y Turquía
  • GRUPO B: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia
  • GRUPO C: España, Croacia, Inglaterra y República Checa
  • GRUPO D: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales
