El Barça pierde en Girona y el Madrid recupera el liderato: así sonó el derbi catalán en Radioestadio

El FC Barcelona ha caído con polémica este lunes en Girona en un derbi catalán que deja al Real Madrid líder con dos puntos de ventaja sobre los culés que encadenan dos derrotas consecutivas tras la goleada del pasado jueves en Copa en el Metropolitano.

La primera parte del partido fue muy pareja con ocasiones en ambas áreas que pudo decantarse a favor del Barça en los minutos finales con un penalti que Lamine Yamal estrelló en el poste.

Diferente fue la segunda parte, en la que el Girona pasó por encima de un Barcelona al que sostuvo en el partido su guardameta, Joan García. Aún así, fueron los de Flick los que se adelantaron en el marcador con un gol de cabeza de Pau Cubarsí, pero el Girona empató tan solo tres minutos más tarde con un remate de Lemar solo en el área pequeña.

El Girona siguió volcado en ataque y haciendo daño a un Barcelona que se agarraba a las paradas de Joan García. Hasta siete hizo el portero culé.

La polémica se desató en los minutos finales con el gol de Fran Beltrán el minuto 87 en el que el Barça se quejó de una falta clara sobre Koundé, pero que el VAR, tras revisión, no consideró. En el tiempo de descuento Joel Roca fue expulsado por una durísima entrada sobre Lamine Yamal que provocó una pequeña tangana pero ante la que el colegiado no tuvo dudas.

El enfado del Barcelona se hizo notar al término del partido cuando tanto Flick como Raphinha fueron a pedir explicaciones a Soto Grado, colegiado del partido con el que los culés no quedaron nada contentos.

El Barça pierde así el liderato que recupera el Real Madrid con dos puntos más que los culés y el Girona respira con una victoria que le aleja a cinco puntos del descenso.