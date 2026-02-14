Edu García reacciona al brutal enfado de Matías Almeyda: "Si no te sabes el reglamento, tienes un problema"

"Si no te sabes el reglamento, tienes un problema, entrenador del Sevilla". Así de contundente se ha mostrado Edu García tras el enfado del técnico argentino Matías Almeyda en el Ramón Sánchez Pizjuán durante los últimos minutos del partido entre el Sevilla y el Alavés.

Cuando apenas faltaban 10 minutos para el final sin contar el añadido, el técnico paró el partido con una larga protesta a resultas de la tarjeta roja que le mostró el colegiado Josu Galech. "Almeyda lo que quiere es meter un puño al árbitro. Se está conteniendo, pero le quiere pegar", contaba en directo Edu García en Radioestadio.

Con un entrenador visiblemente enfadado por su expulsión, el banquillo sevillista no ponía las cosas fáciles al seguir enardeciendo el ambiente con más aspavientos y gritos que también provocaron la expulsión del suplente Joan Jordán.

"No te pongas chusco, que no te pega, o a lo mejor sí", zanjó Edu García ante la escena visualizada en la tarde de este sábado. "No hay nada en el reglamento que le obligue al árbitro a hacer un atestado delante del tío al que expulsa", detalla García. "Hay circunstancias que pasan en un banquillo (según el reglamento) en las que, si el árbitro o el cuarto árbitro no son capaces de identificar, el máximo responsable es el entrenador".

No te pongas chusco, que no te pega, o a lo mejor sí

Edu García explicaba que "si hay alguien que insulta y el árbitro no identifica quién es, el que se va a la calle es el entrenador. Eso es lo que dice el reglamento". Respecto al enfado de Almeyda, el presentador de Radioestadio lo tiene claro: "Lo que tiene que saber primero es de educación, que no la ha tenido. Así que no te pongas chusco, que no te pega, o a lo mejor sí. Si no te sabes el reglamento, tienes un problema, entrenador del Sevilla. Tienes un problema".