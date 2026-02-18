¿Puede la UEFA sancionar a Prestianni por sus insultos a Vinicius?: esto dice el reglamento

Este martes hemos vuelto a vivir un incidente racista en un campo de fútbol con Vinicius como protagonista, aunque esta vez los insultos han llegado directamente por parte de un rival. Según ha denunciado el brasileño, el futbolista del Benfica Gianluca Prestianni le habría llamado mono, por lo que el colegiado ha activado el protocolo antirracista.

El partido ha estado detenido durante varios minutos y los futbolistas del Madrid se han llegado a plantear abandonar el campo, aunque finalmente se ha reanudado sin mayores incidentes y sin que el colegiado, el francés François Letexier, pudiera amonestar a Prestianni.

Y es que el árbitro no ha escuchado esos insultos y el futbolista se tapó la boca a la hora de dirigirse a Vinicius, por lo que ninguna cámara ha podido captar tampoco una imagen en la que se vea claramente qué le ha dicho.

Prestianni se ha marchado sin amonestación y ha seguido jugando hasta que su entrenador, José Mourinho, ha decidido sustituirle varios minutos después, aunque eso no significa que no pueda haber sanción a posteriori para el argentino.

El principio de satisfacción razonable

Según explica Edu García en Radioestadio Noche, el reglamento de la UEFA recoge situaciones en las que, a pesar de no haber pruebas físicas, se puede terminar sancionando a un jugador aplicando lo que se conoce como principio de satisfacción razonable.

"Si no existen pruebas físicas como grabaciones de audio o vídeo, la UEFA aplica el principio de satisfacción razonable. Lo que significa que no necesita una certeza absoluta más allá de toda duda razonable como un juicio penal, sino que las pruebas sean los suficientemente sólidas para convencer al órgano disciplinario", explica.

Y es que "la UEFA puede utilizar cualquier tipo de prueba que no viole la dignidad humana. Esto incluye testimonios, declaraciones de otros jugadores cercanos, oficiales del equipo o personal de seguridad", lo que abriría la puerta a una posible dura sanción a Prestianni, especialmente después de haber escuchado las declaraciones post partido de futbolistas como Kylian Mbappé.

El francés ha asegurado que ha visto al jugador del Benfica de llamar "cinco veces mono a Vini" y ha pedido a la UEFA contundencia contra él: "No merece jugar más la Champions League".

"No me cabe ninguna duda de que va a haber una sanción ejemplarizante", asegura el director de Radioestadio.