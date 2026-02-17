Vinicius denuncia insultos racistas de Prestianni: así lo vivimos en Radioestadio

El Benfica - Real Madrid de este martes ha estado marcado por los insultos racistas que Vinicius ha denunciado y que han hecho que el colegiado activara el protocolo antirracismo deteniendo el encuentro durante unos diez minutos en los que los madridistas valoraron abandonar el terreno de juego.

Todo ocurrió al inicio de la segunda parte, tras el gol de Vinicius. La grada se incendió con la celebración del brasileño y el colegiado llegó a amonestarle ante el asombro del futbolista.

Cuando el partido parecía que volvía a reanudarse tras varios piques en los que intervinieron varios futbolistas del Benfica, Vinicius se acercó al árbitro para decirle que el argentino Prestianni le había dedicado insultas racistas, por lo que activó inmediatamente el protocolo antirracismo.

El futbolista del Benfica se tapó la boca con la camiseta, por lo que ninguna cámara pudo captar estos insultos y el árbitro no los escuchó y no pudo amonestar al argentino.

Se formó entonces un importante revuelo en el que uno de los más activos fue Kylian Mbappé, al que posteriormente las cámaras de televisión captaron decirle a Prestianni "eres un puto racista". En el post partido, el francés ha sido aún más duro y ha dicho el argentino "no merece jugar más la Champions".

Tras varios minutos con el juego detenido y con el Real Madrid amenazando con abandonar el campo el partido se reanudó con muchos pitos, siendo Vinicius y Mbappé los más silbados. También se produjo el lanzamiento de objetos a ambos futbolistas, llegando incluso a impactar una botella en el brasileño.

También al término del partido Tchouaméni explicó que Prestianni les dijo que le había llamado 'maricón', a lo que el francés se revolvió y le contestó que eso era mentira.