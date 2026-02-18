Vinicius: "Los racistas tienen a su lado la protección de otros que tienen la obligación de castigar"

Las primeras palabras públicas de Vinicius han llegado minutos después del término del partido entre el Benfica y el Real Madrid en el que el brasileño ha denunciado insultos racistas del futbolista Prestianni contra él.

El árbitro no ha escuchado esos insultos y ninguna cámara ha captado la imagen del argentino insultando a Vinicius porque el del Benfica se ha tapado la boca con la camiseta.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar", ha explicado el brasileño en comunicado emitido en sus redes sociales.

Vinicius ha denunciado que "nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia" y ha destacado que el colegiado le ha amonestado con cartulina amarilla "por celebrar un gol". "Sigo sin entender por qué", explica el brasileño.

El '7' del Madrid señala también a la UEFA y al árbitro del partido, François Letexier, por "un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada".

"No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", ha sentenciado.

Apoyo de sus compañeros

Son varios los futbolistas del Real Madrid que han hablado al término del partido sobre estos presuntos insultos racistas de Prestianni, siendo Kylian Mbappé el más duro de ellos. "No merece jugar más la Champions League", ha señalado el francés que ha pedido a la UEFA más contundencia.

Mbappé también ha explicado que durante el revuelo, antes de que se reanudara el partido, se ha acercado a hablar con Vinicius y le ha preguntado qué quería hacer.

Otros futbolistas como Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni o Eduardo Camavinga también han salido en defensa de su compañero.

Mourinho señala a Vinicius

Otro de los que ha hablado sobre estos incidentes tras el partido ha sido el entrenador del Benfica, José Mourinho, que no se ha querido mojar sobre los insultos racistas puesto que ha hablado con los dos futbolistas y que cada uno ha dado una versión distintas.

A lo que sí se ha referido Mourinho es a la celebración de Vinicius que, a su juicio, ha provocado estos incidentes. "Tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio (…) ¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este... Sale a los hombros de sus compañeros. Ahí se acabó el partido", ha explicado.