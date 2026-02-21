"¡Para hundir al líder!": Alberto Pereiro reacciona al golazo de Raúl García, que lidera la victoria de Osasuna ante el Real Madrid (2-1)

El Real Madrid cae ante Osasuna (2-1) y se deja los tres puntos en esta jornada de LaLiga EA Sports. Gracias a una remontada espectacular de Raúl García, los locales han sabido imponerse a un Madrid que no consiguió darle la vuelta al marcador.

Así sonó en Radioestadio el primero de Osasuna: "¡Gol, leyenda, leyenda, Ante Budimir! Así se tira un penalti, con toda la calma del mundo llega y se coloca delante del balón, chuta y para dentro. ¡Marca Budimir! (1-0)".

Poco después, Vinicius daba el empate a los de Álvaro Arbeloa (1-1): "¡Vini, Vini, y mil veces Vini! Y se vuelve a agarrar la camiseta, qué jugada de Fede Valverde y viene Vini Junior. ¡Baila Vini, marca el mejor del Madrid, marca el 7!", decía Alberto Pereiro tras lo que parecía ser un despertar de los blancos.

Sin embargo, en los últimos minutos del partido, con un Madrid que no conseguía salir del empate, un Raúl García llegaba para imponerse y tumbar al líder junto a su equipo con un golazo en el 90: "¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Raúl García de Haro para hundir al líder!".

Tras ello y sin reacción, el Real Madrid consumó su derrota en Pamplona y se quedó con 60 puntos en un liderato amenazado; mientras, Osasuna luce ya 33 puntos.