Al Atlético se le escapa la victoria en Brujas y se jugará el pase a octavos en la vuelta: así lo contamos en Radioestadio

El Atlético de Madrid ha empatado este miércoles en su visita al Brujas en la ida del 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, en el enésimo partido de altibajos en este curso para los madrileños, que han desaprovechado un 0-2 y al menos han salvado su botín de cara a la vuelta en el Metropolitano.

En el Jan Breydelstadion, bajo lluvia molesta, los de Simeone empezaron bien plantados y pronto sacaron tajada. A la salida de un córner Seys calculó mal su salto para despejar de cabeza en presencia de Hancko y tocó el balón con su brazo derecho; aunque el árbitro sueco Glenn Nyberg no pitó penalti en primera instancia, se desdijo con el VAR y Julián Alvarez aprovechó la ocasión para abrir el marcador.

Ademola Lookman, cuyo impacto en el equipo rojiblanco es evidente desde que fichó en el mercado invernal, pasaba desapercibido. Sin embargo, en la recta final de la primera parte creó una ocasión y forzó un córner donde, al saque, Marcos Llorente también buscó el gol. Y en esas cuajó el 0-2, obra de Lookman a bocajarro en el segundo palo, tras otro córner que había peinado Antoine Griezmann.

Pese a su desventaja al descanso, el conjunto belga salió de nuevo con ímpetu y marcó pronto el 1-2, dándole de la misma medicina al Atlético. En un saque de esquina, Hans Vanaken tocó el balón de cabeza e igualmente con la testa remató Tresoldi; aunque Oblak hizo un paradón marca de la casa, Onyedika se adelantó a Hancko en el rechace para empujar el gol.

Tras el 1-2 el Brujas apretó y encontró el gol del empate. Diakhon recibió con mucho espacio en la banda izquierda, se marchó de Giuliano y Molina, de inmediato centró al área pequeña y ahí se coló Tresoldi a la espalda de Hancko para remachar desde cerca.

El Atlético volvería adelantarse tras un centro de Llorente para Sorloth, que entró en la segunda parte, que Joel Ordóñez metió en su propia portería cuando buscaba despejar.

Pero ni con el marcador otra vez a favor parecía el Atleti en calma. Su adversario siguió atacando y puso en aprietos a Oblak de nuevo. Fruto de esa actitud, el 3-3 cayó en el minuto 90 tras un control de Christos Tzolis en el lado izquierdo del área visitante, hilvanado con disparo cruzado y certero.

Así volvimos a ver otra versión irregular del Atlético de Madrid que desaprovechó una valiosa ventaja para dejar sentenciada una eliminatoria que tendrá que resolver la semana que viene en el Metropolitano para estar en octavos de final.