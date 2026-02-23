La UEFA suspende provisionalmente a Prestianni y no podrá jugar en el Bernabéu

La UEFA ha suspendido provisionalmente por un partido al jugador del Benfica Gianluca Prestianni tras el incidente protagonizado con Vinicius en el encuentro de ida del playoff de la Liga de Campeones disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero de 2026. El futbolista argentino no podrá disputar el choque de vuelta este miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid defenderá el 1-0 logrado en la capital portuguesa.

La decisión llega después de que el organismo europeo designara a un Inspector de Ética y Disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio. A petición de este inspector y tras la elaboración de un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) ha acordado la suspensión preventiva del jugador.

En su comunicado oficial, la UEFA explica: "Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

La suspensión se basa en la presunta vulneración del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, relativo a comportamientos discriminatorios. La investigación continúa abierta y la sanción definitiva podría ser mayor.

El principio de satisfacción razonable

Según explicó Edu García en Radioestadio Noche, el reglamento de la UEFA contempla situaciones en las que, incluso sin pruebas físicas como grabaciones de audio o vídeo, puede imponerse una sanción aplicando el llamado principio de satisfacción razonable.

"Si no existen pruebas físicas como grabaciones de audio o vídeo, la UEFA aplica el principio de satisfacción razonable. Lo que significa que no necesita una certeza absoluta más allá de toda duda razonable como un juicio penal, sino que las pruebas sean los suficientemente sólidas para convencer al órgano disciplinario", señaló.

Además, el organismo puede recurrir a distintos medios probatorios siempre que no vulneren la dignidad humana. "La UEFA puede utilizar cualquier tipo de prueba que no viole la dignidad humana. Esto incluye testimonios, declaraciones de otros jugadores cercanos, oficiales del equipo o personal de seguridad", añadió.

En este contexto cobran relevancia las declaraciones posteriores al partido. Kylian Mbappé aseguró haber escuchado cómo el jugador del Benfica llamó "cinco veces mono a Vini" y pidió contundencia: "No merece jugar más la Champions League".

A la espera de la resolución definitiva, todo apunta a que el castigo podría endurecerse. "No me cabe ninguna duda de que va a haber una sanción ejemplarizante", afirmó el director de Radioestadio.