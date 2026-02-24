Un abogado valora la suspensión a Prestianni: "No hay imágenes claras, se le está dando más valor a la palabra de Vinicius y Mbappé"

Este lunes la UEFA ha dado a conocer la medida que tomará al respecto por el supuesto episodio racista vivido el pasado martes en el partido de Champions que enfrentaba a Benfica y al Real Madrid, cuando Prestianni se tapó la boca y se refirió a Vinicius, denunciando el jugador del Real Madrid que le había insultado en términos racistas.

Tras este hecho, UEFA ha tenido que tomar una medida para el partido de vuelta de este miércoles y ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni que no podrá estar en el Bernabéu para jugarse con su equipo el pase a octavos de final. Una medida que ha valorado el abogado especialista en derecho deportivo, Toni Roca, en los micrófonos de Radioestadio Noche: "No es habitual este tipo de suspensiones".

"Es una medida provisional que tiene el órgano de disciplina sobre todo en procedimientos graves como este de carácter racista. Hay un precedente en 2021 pero no es habitual, se sancionó provisionalmente al jugador y después no se llegó a sancionar por falta de pruebas, y aquí puede pasar lo mismo", explica.

El Benfica ha recurrido a UEFA la suspensión cautelar de Prestianni, confiando en la inocencia de su jugador: "La cuestión es que no hay imágenes claras, solo los testimonios y esto puede crear un precedente. La base es que la UEFA dice que a primera vista hay indicios sólidos para tomar esta medida cautelar, pero en mi opinión no sé. Con las imágenes que yo veo se le está dando más valor probatorio a la palabra de Vinicius y Mbappé".

"Lo que está intentando UEFA es que la cosa no vaya a mayor en el partido de vuelta. Luego puede pasar que se siga el procedimiento y tomen una decisión que se concluya que no hay pruebas suficientes y no se sanciona al jugador, pero es verdad que entonces ya el jugador se habrá perdido el partido. Si esto pasa no se puede compensar. Tengamos en cuenta que la sanción mínima es de 10 partidos. Todo lo que tenga que ver con componentes racistas es de las sanciones más graves que puede poner UEFA", concluye.