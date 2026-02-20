Víctor Gutiérrez, sobre la LGTBIfobia en el Deporte: "Es curioso que hasta el año 2021 no se haya castigado la homofobia"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y Onda Cero han conmemorado este jueves el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte con un programa especial en el que se ha analizado el pasado, presente y futuro de las personas LGTBI en el deporte. El presentador ha sido el periodista Raúl Granado y ha contado con la participación del gimnasta Sergio Kovacs, la exfutbolista Anaïr Lomba, el presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, Pablo de Miguel y el waterpolista y diputado nacional Víctor Gutiérrez.

Este último se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras este acto para poner en valor el avance pero también todo lo que queda por recorrer: "En comparación a otros años, con fortuna el avance es imparable y vamos haciendo que el deporte sea un lugar mejor para todos. Cada vez contamos con más referentes. El mayor termómetro que nos tienen que hacer ver todo lo que queda es la transparencia y todos esos cánticos que a veces se escuchan en el fútbol".

Víctor fue pionero en la lucha contra la homofobia en el deporte con la denuncia por insulto que derivó en la primera sanción por homofobia del deporte en España: "Me había pasado antes pero esta vez decidí plantarme. Es bastante llamativo que hasta el 2021 no se haya castigado esto".