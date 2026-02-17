Marc Ciria: "Con Soto Grado, Soto en el CTA y Louzán en la RFEF, tenemos el pack perfecto para que el Barça no gane nada"

Hace una semana Joan Laporta dejaba la presidencia del Barcelona para dar comienzo al proceso electoral con citación en la urnas el próximo 15 de marzo. Aunque Laporta apunta como gran favorito en la oposición contará con Víctor Font, líder del grupo 'Nosaltres', que en las elecciones del año 2021 consiguió casi un 30% de apoyos, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria.

Este último llega con un planteamiento basado en el cambio de gestión y se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche donde ha presentado su candidatura y sus objetivos al frente del club azulgrana: "Cuando nuestros equipos profesionales se están jugando la vida, no creo que sea el mejor momento para las elecciones".

Este lunes se ha visto marcado por la derrota en Montilivi con polémica en el penalti fallado por Lamine que se tuvo que mandar a repetir y una falta previa a Koundé en el segundo gol del Girona: "Estoy jodido, contra el Atlético ya tuvimos el gol y hoy que tendría que haber terminado 1-2 termina 2-1. Entre el señor Soto Grado, el señor Gálvez en el Var, el señor Soto en el CTA y el señor Louzán en la RFEF, tenemos el pack perfecto para que el Barça no gane nada".

Marc ha explicado sus principales diferencias con el resto de candidaturas que optarán a la presidencia del Barcelona: "El modelo de gestión actual está caduco, queremos este cambio generacional y para aportar profesionalidad al club que creo que es el déficit claro del mandato de Laporta: Laporta ha llevado al club a una situación insostenible".

En esta oposición a Laporta, Víctor Font ha pedido la unión de fuerzas para derrotarlo: "Yo creo en la diversidad. Font fue derrotado la anterior vez y nosotros venimos pidiendo un cambio de gestión y creo que lo mejor es que los socios tengan alternativas. Creo que podemos ganar estas elecciones".