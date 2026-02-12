Carlos Soler: "El partido era para habernos ido con más ventaja para la vuelta"

Este miércoles se ha disputado la primera semifinal de la Copa del Rey en la que Athletic Club y Real Sociedad han protagonizado un derbi vasco de puro fútbol con la Real como gran dominador del juego y de las oportunidades y que se marcha con tan solo un 0-1 a favor, una distancia mínima que deja todo abierto para la vuelta el próximo 4 de marzo.

Uno de los protagonistas del equipo txuri-urdin ha sido Carlos Soler, del que ha nacido la jugada del gol y que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "Tenemos ventaja de un gol, no hay nada decidido. El partido era para tener más resultado para la vuelta. Ahora nos tenemos que centrar en la liga y en el partido frente al Real Madrid".

El efecto Matarazzo ha cambiado completamente la dinámica de un equipo que empezó la temporada en puestos de descenso: "Es un gran entrenador y nos ha dado la confianza de que podemos ser dominantes en el partido y nos está saliendo todo muy bien. Al principio se hablaba de suerte pero eso es equivocado, creo que hemos sido valientes y estamos generando mucho. Somos una familia y hemos conseguido salir de una situación complicada que no es fácil de lidiar con los puestos del descenso".