COPA DEL REY

Carlos Soler: "El partido era para habernos ido con más ventaja para la vuelta"

La Real Sociedad coge ventaja para estar en la final de la Copa del Rey tras derrotar al Athletic por la mínima.

ondacero.es

Madrid |

Carlos Soler: "El partido era para habernos ido con más ventaja para la vuelta"

Este miércoles se ha disputado la primera semifinal de la Copa del Rey en la que Athletic Club y Real Sociedad han protagonizado un derbi vasco de puro fútbol con la Real como gran dominador del juego y de las oportunidades y que se marcha con tan solo un 0-1 a favor, una distancia mínima que deja todo abierto para la vuelta el próximo 4 de marzo.

Uno de los protagonistas del equipo txuri-urdin ha sido Carlos Soler, del que ha nacido la jugada del gol y que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "Tenemos ventaja de un gol, no hay nada decidido. El partido era para tener más resultado para la vuelta. Ahora nos tenemos que centrar en la liga y en el partido frente al Real Madrid".

El efecto Matarazzo ha cambiado completamente la dinámica de un equipo que empezó la temporada en puestos de descenso: "Es un gran entrenador y nos ha dado la confianza de que podemos ser dominantes en el partido y nos está saliendo todo muy bien. Al principio se hablaba de suerte pero eso es equivocado, creo que hemos sido valientes y estamos generando mucho. Somos una familia y hemos conseguido salir de una situación complicada que no es fácil de lidiar con los puestos del descenso".

