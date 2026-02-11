Armando del Rey y la historia de la película 'La Fiera': "Es un homenaje a mis amigos"

'La Fiera' es una película que narra la historia de cinco amigos unidos por una misma pasión, el salto base y marcados por una sucesión de tragedias que transformaron su vínculo y su forma de entender la vida. Una historia llena de dificultades y de superación en la que tan solo uno de los 5 amigos pudo sobrevivir a la tragedia, Armando del Rey.
Armando se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche donde nos ha contado su historia que veremos plasmada en la gran pantalla: "La película me ha impactado, me ha embriagado. Es una oda a las ganas de vivir, a disfrutar, a enseñar al mundo como hay que disfrutar de cada momento y cada segundo. El hilo conductor es el tema del salto base pero podría ser cualquiera de deporte, es un deporte extremo pero al final son las ganas de experimentar y de mejorar".
El grupo estaba formado por el propio Armando del Rey, campeón de salto; el chef Darío Barrio; el alpinista Carlos Suárez; el presentador de televisión Álvaro Bultó; y el hostelero Manolo Chana. La película recrea sus historias a través de un reparto encabezado por Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas, David Marcé y José Manuel Poga: "Es una película con muchísimo alma, te mueve interiormente".
"Es un homenaje a mis amigos increíble. Hemos tenido muy mala suerte, la estadística se ha cebado con nosotros. El destino nos ha jugado una mala pasada. Esta película no te anima a hacer salto base, es una película que te anima a reflexionar de como disfrutar tu vida. Ningún accidente merece la pena pero si no hubiese hecho esto no hubiese conocido a estas personas. Me ha merecido la pena este deporte porque he vivido cosas que no ha vivido nadie con mis amigos pero ya no están conmigo".
Tras este accidente, Armando no ha vuelto a saltar pero no descarta volver a hacer lo que tanto le gusta: "Cada vez que he sufrido un accidente de un compañero he tenido un tiempo de reflexión, es mi propia mente la que va a dictaminar con el tiempo que hacer".