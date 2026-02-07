CON RAÚL GRANADO

Pablo Ramírez, antes de la final de la Eurocopa de fútbol sala: "Podría hacer una lista infinita de sensaciones"

España luchará este sábado ante Portugal por su octava Eurocopa enfrentándose a la vigente campeona.

R.G.

Madrid |

Pablo Ramírez, antes de la final de la Eurocopa de fútbol sala: "Podría hacer una lista infinita de sensaciones" | Foto: EFE

Este sábado España y Portugal jugarán la final de la Eurocopa de fútbol sala en el que probablemente sea el mejor partido que se puede ver ahora mismo en este deporte.

En Radioestadio Noche hemos hablado en las horas previa a la final con Pablo Ramírez, MVP de la semifinal y que a sus 24 años se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección en su primer torneo con España.

"Podría hacer una lista infinita de sensaciones: nervios, alegría, felicidad... Hay que saber controlarlos", explica Ramírez a pocas horas de disputar la gran final.

Ramírez fue protagonista en la semifinal contra Croacia en la que marcó un gol y fue elegido como MVP del partido, algo que le sitúa como uno de los jugadores más importantes de la selección. "Ojalá se pueda repetir, pero yo lo que quiero es levantar la Eurocopa, que es mi primera competición internacional", cuenta.

Llegó al fútbol sala más bien tarde, después de muchos años jugando a fútbol, pero el hecho de vivir la experiencia con su hermano le llevó a cambiar de deporte.

