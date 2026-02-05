Álex Remiro, sobre la competencia por la portería de la selección: "Hay comentarios que me han molestado"

La Real Sociedad ha certificado este miércoles su plaza para las semifinales de la Copa del Rey en las que ya esperan Barcelona y Athletic Club, antes de que mañana se decida el cuarto semifinalista que saldrá del partido entre Real Betis y Atlético de Madrid. En un partido que ha terminado 2-3 con un Alavés que se ha puesto por delante en dos ocasiones y que ha contado con dos penaltis anotando el primero y con la gran parada en el segundo de Remiro que habría supuesto el 3-1 en el marcador.

Una remontada impulsada por Álex Remiro, el portero de la selección española, que está demostrando un gran nivel en esta segunda parte de la temporada y que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "No todos los días se para un penalti, hoy he tenido dos y he parado el segundo. Estamos muy contentos aun sabiendo que en la primera parte no hemos sido la Real que queremos ser pero el reto está conseguido".

Desde la llegada del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, el equipo ha cambiado una dinámica que le mantenía en los puestos más bajos de la liga y que ahora les coloca como octavo clasificado y a tres partidos de un título: "El míster tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere y te coges a la dinámica".

La portería de España

Remiro ha estado muy señalado estos meses por el debate que se ha generado en torno a la portería de la selección española: "Tampoco es que en la primera parte de la temporada haya estado increíble. Hay comentarios que sí me han molestado pero las opiniones las entiendo y es parte de esto. A veces sí tenía la sensación de que no sacaban la cara por mí pero no hace falta que me digan que soy muy bueno, yo confío en lo mío y soy muy exigente. Es bueno para la selección que haya tantos porteros buenos".

Y es que Remiro parte, de momento, como tercer portero para Luis de la Fuente en la selección española. El guardameta de la Real Sociedad es un fijo en las convocatorias, aunque parece tener por delante a Unai Simón y David Raya.

En una temporada de Mundial como esta también se ha avivado el debate sobre la posible convocatoria del portero del Barcelona, Joan García, que lleva varios meses mostrando un nivel que hace que algunos le coloquen como uno de los mejores porteros del mundo.