Martín De la Puente: "Por primera vez me sentí muy competitivo en la final de un Grand Slam"

Martín De la Puente sigue superándose y viendo cada vez más de cerca la oportunidad de levantar un Grand Slam, no ha podido ser en el Open de Australia de tenis en silla donde ha perdido frente a Tokito Oda en un partido muy competido y en el que Martín mandó en grandes tramos del partido.

A sus 26 años, De la Puente ha disputado la final de Wimbledon y del Open de Australia y ha valorado en Radioestadio Noche las buenas sensaciones que le ha dejado este último encuentro: "Creo que ha sido un mes muy intenso pero, sobre todo, muy bueno para mi. Por primera vez me sentí muy competitivo en un Grand Slam, pero creo que fue un gran partido".

Le ha ganado Tokito Oda, el que está siendo el gran dominador de este deporte levantando los últimos Grand Slam: "Tengo que sacar un aprendizaje de esta experiencia y cada vez darle más guerra a Tokito. En la final de Wimbledon al ser la primera creo que no tuve opción, vi poco la pelota y aquí estuve a un set de ganar y controlando en gran parte del partido. Es un gran amigo a pesar de querer matarlo el otro día y eso es lo bonito del deporte".

Martín participó en los Juegos Olímpicos de Río, Tokio y París, consiguiendo en este último la medalla de bronce en dobles. Ahora sueña con llegar al de Los Ángeles y superarse: "Para todo tenista el evento principal es un Grand Slam pero una medalla de oro representado a tu país es especial. Para mí un Grand Slam es lo más y ojalá algún día en individual lo pueda levantar, un Roland Garros o un Wimbledon que son mis favoritos".