David Ferrer, sobre Carlos Alcaraz: "Es un jugador muy mágico, muy Roger Federer"

Carlos Alcaraz se ha clasificado por primera vez para semifinales del Open de Australia de forma perfecta con 0 set perdidos durante el torneo y mostrando un gran nivel, ejemplo de ello han sido los cuartos de final contra De Miñaur, donde ha arrasado al tenista australiano con el que puede ser uno de los mejores partidos de su carrera.

Para valorar el estado del tenista en este torneo, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el extenista y capitán del equipo español, David Ferrer: "Era un partido trampa y tácticamente ha estado perfecto. No perder ningún set hace que llegues en muy buenas condiciones, por estadísticas estos jugadores son los que más ganan. El que más estable ha estado a día de hoy ha sido Carlos y eso es importante".

El rival en semifinales será Alexander Zverev, el tercer mejor tenista del mundo en la actualidad: "Si Carlos consigue estar bien y consigue desgastarlo, a la larga es favorito Carlos Alcaraz. Yo estuve un año entrenando a Zverev y tengo muy buena relación con él". "Carlos es muy auténtico, es un jugador muy mágico tenísticamente, muy Roger Federer por esa facilidad de hacer muchas cosas en una pista de tenis", añade.

Alcaraz llegaba a este torneo con la atención mediática generada tras su ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien le hizo llegar a lo más alto. Ahora el murciano cuenta con Samuel López al frente, quien fuera segundo entrenador anteriormente: "No es un gran cambio, el cambio es haberlo dejado con Ferrero tras años de relación pero Samu siempre ha estado muy cerca. Es una persona que allá donde vaya suma".