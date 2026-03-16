Víctor Font tras perder las elecciones: "Los socios piensan que el club no necesita tocar lo que hay"

Joan Laporta ha sido reelegido como presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años tras arrasar en las elecciones a Víctor Font con el casi 70% de los votos a favor, en una jornada marcada por la poca participación y asistencia a las urnas de los socios del Barça. Son las segundas elecciones que pierde Víctor Font frente a Laporta, que será la última candidatura del presidente al frente del club.

Con casi todos los votos escrutados, Víctor Font se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, que ha valorado su derrota en las urnas: "Hoy es un día de los que te hacen ver que ser del Barça es lo mejor que hay, somos una institución única en el mundo. Agradecido por todos los socios que se han movilizado y nos han votado pero estamos decepcionados con los resultados que hemos tenido".

"Yo creo que no hemos hecho una mala campaña electoral. El momento en el que se daban las elecciones y el contexto deportivo afecta mucho a las elecciones y creo que se ha hecho muy buena campaña contra un contexto complicado. Cuando lo analicemos habrá cosas que veremos que se pudieron hacer de otra forma. Laporta ha ganado porque los socios piensan que el club no necesita tocar nada ahora mismo", señala.

Víctor Font se ha expresado sobre las imágenes que hemos visto del presidente Laporta con los jugadores y distintas personalidades: "La peor noticia de hoy es la baja participación en estas elecciones. Prefiero ahora no valorar la imagen de los jugadores con Laporta".