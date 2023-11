La reflexión de Segurola del periodismo deportivo: "El salto generacional no se ha producido"

El analista de Radioestadio noche Santi Segurola comienza su intervención con una reflexión sobre el periodismo deportivo. "El periodismo digital ha cambiado todo. Incluso televisiones que estaban al margen de la crisis se han venido abajo. Las posibilidades de encontrar un trabajo digno en prensa, tv y radio cada vez son menores y hay angustia. Las viejas empresas están pasando un mal momento económico pero el interés persiste".

"Hay un papel de formación. No sé si el periodista tiene un crédito social suficiente. No es el mismo que en Reino Unido dónde el periodista tiene un estatus", añade y analiza que se ha cambiado el modelo: "El periodismo en deporte se ajusta más a un modelo de entretenimiento si podemos llamar espectáculo a esas congregaciones de gente gritando y medio insultándose y hablando de cualquier cosa menor con un tono agresivo y faltón, creo que no hacemos mucho por nosotros mismos".

"Si esta industria del deporte es tan grande con una penetración global de tal calibre que afecta al panorama geopolítico, es porque hay intereses de países que utilizan el deporte como medio propagandístico", subraya.

Considera que la pasión del espectador del deporte se ha trasladado en muchos casos al periodista: "El espectador, sobre todo de fútbol, tiene una pasión que le une a su club. Eso hace que ocurran casos como lo de Negreira. Cuesta mucho que el hincha de su club lo acepte. No considera que el club al que adora esté manchado por un pecado capital. Y eso ha trascendido al periodismo. Los equipos de tal ciudad tienen que ser de ese equipo, y eso es una estupidez y malo para el periodismo".

"Si miras como está distribuido el equilibrio de poder en el periodismo español, los que están son los que estaban en el 80. En la Cope Paco González y Lama, en el As, Vicente Jiménez. El salto generacional no se ha producido. Se basa en una generación predigital que todavía ocupa los puestos más relevantes", añade.