Así es Eric Soler, una de las mayores promesas del ballet en España: "Es un deporte igual que otros"

Los deportes artísticos cada vez crecen más en España y se consolidan como uno de los exponentes más importantes de nuestros deportistas en grandes eventos internacionales. Uno de ellos es el ballet, donde el joven Eric Soler es, a sus casi 19 años, una de las mayores promesas en nuestro país.

Llegó a esta pasión acompañando a su hermana mayor a clases extraescolares, aunque con el paso de los años se ha convertido en su estilo de vida que le hace entrenar entre cinco y siete horas al día, seis días a la semana. "Es como una jornada laboral", explica en Radioestadio Noche.

Soler habla de cómo es el día a día de los bailarines y cómo son sus entrenamientos, en los que tiene que combinar ejercicios de fuerza y pilates con el baile. "Es un deporte igual que otros, entrenamos las mismas horas", cuenta.

Además, todo esto tiene que estar combinado con una buena alimentación que les permita seguir manteniendo su figura. "Hay que encontrar el balance (…) Tenemos que tener una alimentación equilibrada, pero no tengo por qué no comerme algo un día porque me apetezca", explica el bailarín.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para Soler, que en diciembre de 2022 sufrió una lesión que le ha mantenido tres años en el dique seco. "El ballet es como mi vida, pasar de eso a no poder andar fue impactante (…) Han sido tres años de ir arreglando cosas mientras iban saliendo otras", explica sobre su proceso de recuperación.

Ahora ya, por fin, puede volver a bailar y, aunque reconoce que la rodilla siempre va a ser su "punto débil", asegura que "encima de un escenario es el único lugar donde no pienso en nada más que en el baile, es el lugar físico donde yo siento más paz".