Especial Radioestadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal con motivo de la Challenge Ciclista Mallorca

El ciclismo profesional arranca oficialmente la temporada europea el jueves 29 de enero en Mallorca, con una cita que ya se ha consolidado como un referente del inicio del calendario internacional: la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca 2026.

La prueba vuelve a reunir a los mejores equipos y figuras de la ruta en un acontecimiento que combina deporte, turismo y promoción de las Illes Balears desde su propia base de operaciones en Playa de Muro.

Y como no podía ser de otra forma, el equipo de Radioestadio Noche estaremos en directo el jueves 29 a partir de las 23:30 desde el emblemático Playa Garden Hotel & Spa, cuyas instalaciones acogen a equipos, medios y aficionados durante toda la semana que dure la competición.

Un programa especial enfocado en esta prueba para aficionados y público general, de la que Onda Cero vuelve a ser emisora oficial.

Doble desafío masculino y femenino

La Challenge Ciclista Mallorca 2026 se presenta como doble desafío masculino y femenino, configurándose como el pistoletazo de salida del ciclismo europeo en 2026, y con un recorrido que pasará por algunos de los escenarios más emblemáticos de la isla. Una prueba destaca sin duda por su nivel competitivo y por su capacidad de atraer talento y atención mediática internacional.

Organizada por laAgencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y Unisport Consulting, esta prueba representa una oportunidad única de ver de cerca el pelotón profesional en un formato que combina etapas exigentes, contrarrelojes por equipos y tramos que exploran la diversidad geográfica de Mallorca.

Programa especial en directo

Conoceremos más sobre este evento de la mano del conseller de Turismo, Cultura y Deporte del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzà, que pondrá en valor el impacto económico y social de la Challenge en la Isla.

También estarán en directo en el programa especial Manuel Hernández, director de la Challenge y de Unisport Consulting, que aportará su visión estratégica sobre la evolución de la competición y su proyección en el panorama deportivo continental; y Gabriel Llobera, CEO de Garden Hotels & Resorts, representante de la principal cadena hotelera patrocinadora, cuya implicación con el evento ha contribuido a consolidar a Mallorca como destino de referencia para el cicloturismo.

No te pierdas la emisión especial de Radioestadio Noche en directo a partir de las 23:30 desde Playa Garden Hotel & Spa, con toda la actualidad de la doble prueba cilcista.

Escucha Radioestadio Noche en Onda Cero, en nuestra web y la app.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), Unisport Consulting y Garden Hotels & Resorts.