El entrenador de tenis Toni Nadal, nuevo colaborador de Radioestadio Noche

Onda Cero refuerza su apuesta por el análisis deportivo de máximo nivel con la incorporación de Toni Nadal como nuevo colaborador de Radioestadio Noche, el programa deportivo de referencia de la cadena que dirigen y presentan Rocío Martínez y Edu Pidal cada día de 23.30 a 1.30 h de la noche.

Figura clave del deporte español, Toni Nadal fue durante más de dos década entrenador y mentor de su sobrino, Rafa Nadal, desde sus primeros pasos en el tenis siendo un niño hasta su consolidación como uno de los mejores deportistas de la historia.

A lo largo de ese periodo, acompañó al tenista manacorí por todo el mundo y participó directamente en la consecución de grandes éxitos en los torneos más importantes del circuito ATP.

Además de su trayectoria como entrenador, Toni Nadal ha desempeñado un papel fundamental en la formación deportiva. Dirigió en sus inicios la Rafa Nadal Academy en Manacor y desarrolla una intensa actividad como conferenciante, impartiendo charlas y ponencias para empresas, organizaciones y entidades deportivas, centradas en valores como el esfuerzo, la disciplina, el liderazgo y la gestión del talento.

Toni Nadal se suma a una larga y consolidada nómina de colaboradores de Radioestadio Noche: Julen Guerrero, Abelardo, Santi Segurola, Susana Guasch Enrique Ortego, Esteban o Cayetano Ros, entre otros.

De esta manera, Onda Cero incorpora una voz experta, con una visión profunda y estratégica del deporte de alto nivel, que aportará análisis, contexto y experiencia a la actualidad deportiva, singularmente en las grandes citas tenísticas.

Ya en los últimos días hemos podido escucharle en varias ocasiones en el programa analizando el papel de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Le colocaba, junto a Sinner, como el gran favorito al título antes de las semifinales y el pasado lunes ensalzaba el tenis desplegado por el murciano a la vez que le lanzaba un mensaje por haberse olvidado de su ex entrenador, Juan Carlos Ferrero, en su discurso de agradecimiento tras la final.