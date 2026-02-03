Alberto González: "Claro que el Albacete puede eliminar al Barcelona"

Este martes vuelve la Copa del Rey con los cuartos de final y mucho por decidir. Lo hará con un partido entre el vigente campeón y la gran sorpresa de este campeonato, Barça y Albacete se verán las caras en una eliminatoria en el Carlos Belmonte donde el Albacete buscará eliminar a otro de los grandes como ya lo hiciera en octavos con el Real Madrid.

El gran artífice de este proyecto y del gran nivel del conjunto albacetista es Alberto González, su entrenador, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de un partido ilusionante: "Llegamos en un buen momento, hemos cogido una dinámica buena y el equipo está fluyendo bien. La Copa suma siempre porque da la oportunidad de estar en competición más jugadores, más gente enchufada".

"El Barça es una cuestión de equipo aunque obviamente tiene jugadores que marcan la diferencia. Tienen un dominio y una capacidad de generar ocasiones de gol que es brutal y es lo que más me llama la atención. De Flick me gusta que ha logrado formar un equipo muy sólido, veo lo que me gusta. Tienen un dominio total con intensidades altísimas. Es muy diferente al Madrid sobre todo a nivel colectivo", asegura.

Desde que el Albacete eliminara al Real Madrid llegó una dinámica ganadora que suma tres victorias consecutivas en liga: "Por supuesto que el Albacete puede eliminar al Barça, sino no iríamos al campo mañana. Creo en las sensaciones más que en los resultados, es algo que perdura más en el tiempo y que lleva a los resultados".

En frente tendrán a un Barça que llega con Fermín López, que fue jugador de Alberto González en el Linares durante la temporada 2021-2022: "El paso de jugar con niños a categoría senior, vivimos una progresión enorme y en cuestión de un mes da el salto a una plantilla de Primera División con el Barcelona. Después de eso se coló de lleno en la élite mundial del fútbol".