Toni Nadal, sobre el techo de Alcaraz: "Su capacidad es altísima y no veo ningún rival que le pueda inquietar"

Carlos Alcaraz sigue aumentando su palmarés con unos números fuera de la lógica. Con tan solo 22 años el tenista murciano ha levantado los cuatro Grand Slam y alguno de ellos en varias ocasiones hasta sumar los 7 que ostenta hasta el momento. Unos datos que hacen compararlo con la gran leyenda de nuestro tenis, Rafa Nadal, que a su edad tenía 5.

El tío y entrenador de Rafa, Toni Nadal, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar el nivel que está demostrando Alcaraz: "Me parecía muy difícil que Djokovic pudiera batir a Carlos en 5 sets". Ahora la pregunta es, ¿dónde puede llegar? Y lo único que nos dejó claro Carlos es que quiere convertirse en el tenista más joven en hacerse con los 4 Grand Slam en un año.

"Uno puede llegar donde su capacidad le llegue y donde le acoten sus rivales. Su capacidad es altísima porque lo tiene todo y tiene una gran ventaja que es que no veo casi ningún rival que le pueda inquietar mucho, solo Sinner y Zverev. Siempre inquietan los jóvenes, igual que le pasó a Federer con Nadal y a Nadal con Djokovic", explica.

Toni ha reaccionado a las palabras de Carlos Alcaraz hacía su nuevo entrenador: "Queda muy bien poner en valor a tu entrenador pero uno se tiene que acordar del otro también. No sé como quedó la relación con Ferrero pero cuando dice eso me sabe mal decirlo. Seguro que Samuel López ha hecho gran trabajo en estos dos meses pero no puede olvidar el trabajo de Ferrero durante años. A mí no me habría gustado que Rafa dijera eso de mi".