¡España a la final del Europeo de fútbol sala!: "Somos los mejores del torneo"

La selección española de fútbol sala disputará el próximo domingo la final del Europeo donde se verá las caras con Portugal, tras derrotar a Croacia por 1-2. Un trofeo que no levanta desde 2016 y con el que buscará aumentar un palmarés que ya cuenta con 7 trofeos continentales, siendo la selección más laureada.

El delantero de la selección y del Movistar Inter, Cecilio Morales, ha destacado en este campeonato y vive con ambición la posible consecución de este título: "Nosotros queremos el oro, tener esa competitividad en la final y devolverle a Portugal todos los partidos en los que nos han quitado medalla. El equipo quiere llevarse el oro para España".

"Sin duda creo que somos los mejores. Tenemos una selección que tiene de todo para conseguir ganar el oro. Venimos jugando los 12 jugadores y cada jugador está siendo genial. La selección es muy joven, con jugadores muy buenos y creo que el futuro de la selección está en buenas manos, nos espera seguramente una década muy gloriosa", confía. "Ojalá rompamos ese maleficio de 10 años sin títulos en la selección española", concluye.