Cristian Gómez dimite del L'Hospitalet por una agresión a su padre: "No voy a permitir esto"

Cristian Gómez, entrenador del CE L´Hospitalet ha tomado este lunes la decisión de dimitir de su cargo a pesar de tener al equipo en playoff de ascenso a Segunda Federación. Pero el motivo no ha sido deportivo, la dimisión viene después de que el padre del entrenador recibiera una agresión en la grada durante el encuentro celebrado el domingo donde el equipo catalán perdió por 1-3 frente a L'Escala.

Un hecho que ha sacudido a la localidad y que perjudica al equipo de fútbol que soñaba con subir de categoría. Cristian Gómez se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para contar todo lo sucedido: "Tengo muchos seguidores del equipo que me apoyaban y que decían que sin mi esto no tendría sentido, al igual que el club también me ha apoyado. La gente no llora si quiere que te vayas".

Cristian ha valorado todo el cariño recibido en las últimas horas pero cree que toma la decisión adecuada: "Durante el partido noto que ha pasado algo y me giro en el banquillo. El partido se para porque un jugador mío sale disparado a la grada. Cuando termina el partido me cuentan que ha habido un problema con alguien de mi familia y aunque después mi familia no me quería contar muchos detalles para que no me preocupara, ya mi tío si me contó que delante de mi padre y mi hermano en la grada había un chaval y su padre que no paraban de insultarme y entonces mi hermano le dijo, con educación, que ya estaba bien. El niño se giró y cogió por el cuello a mi padre. Una vergüenza".

"En los últimos partidos en casa he sufrido insultos, lo he llegado a normalizar cuando no es normal. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, no hay que darle voz a esta gente pero hay que frenar estas cosas. No voy a permitir esto. Esa persona se había hecho socio este año y mi padre lleva 25 años y no quiere volver al campo tras esto, me parece lamentable", concluye.