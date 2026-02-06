¡Quim Salarich y Olivia Smarth, abanderados españoles en los JJOO de Invierno!: "Hay opción de medalla"

Italia acoge este viernes la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, donde España estará representada por 20 deportistas y se acoge al espíritu de 'Paquito' para volver a ganar una medalla en los Juegos de invierno. En una ceremonia en la que Quim Salarich y Olivia Smart representarán a nuestro país como abanderados.

El deportista de esquí alpino y la patinadora, ostentarán el honor en una ceremonia que afrontan con ilusión y nervios, así nos lo ha contado Quim en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy nervioso, es una presión, llevo toda la semana estirando los brazos para que no se me caiga la bandera".

El esquiador disputará sus terceros Juegos Olímpicos y espera mejorar el nivel de las últimas ediciones: "Tengo la experiencia de los anteriores y dicen que a la tercera va la vencida. Los dos anteriores no han sido los mejores pero creo que ahora puedo sacar mi mejor rendimiento, estoy motivado y con ganas".

"Se está apostando más por el deporte de invierno y se ve que hay equipos más competitivos. Da gusto que en cada Juego haya más competencia. Los Juegos de Invierno están creciendo", señala. España solo ha ganado 5 medallas en toda la historia de esta competición: "Creo que hay bastante opciones de aumentar el número de medallas".

"España tiene grandes opciones en esquí de montaña que combina también esquí alpino que es mi modalidad, en un deporte bastante completo. Este año se ha convertido en Olímpica por primera vez y tenemos una delegación que da gusto, siempre están delante", confía.

54 años después de que Paco Fernández Ochoa hiciera historia en los Juegos de Sapporo y 20 años después de su fallecimiento, Paco, al igual que su hermana Blanca, son dos referentes y grandes motivaciones para los olímpicos españoles: "Son un referente para nosotros en esquí alpino y en los deportes de invierno. Es una disciplina muy técnica".