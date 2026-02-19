Salvador Rodríguez: "Aunque la UEFA no le pueda sancionar, Prestianni ha quedado retratado"

Benfica y Real Madrid se enfrentaban este martes en la repesca de la Champions League, jugándose la clasificación a los octavos de final. Un partido lleno de emoción y con grandes incentivos para ser uno de lo grandes partidos de la jornada, pero el fútbol quedó a un lado cuando Prestianni se dirigió presuntamente a Vinicius con insultos racistas.

Una vez más la vergüenza llega al fútbol para empañar lo verdaderamente importante, un tema que ha reflejado Salvador Rodríguez Moya, experto en Humanidades y jefe de deportes en Canal Sur Almería, en su libro 'Tarjeta negra al racismo': "Confío en que apuren hasta el momento y también hablen con testigos, en este caso es fundamental Mbappé".

"Me da la sensación que si finalmente no puede sancionar UEFA este jugador queda retratado, le acusa de racista y no reacciona. Es cierto que si no hay pruebas, no se puede sancionar pero espero que la UEFA pueda ir hasta el final aunque la condena social ya está", explica. "Vinicius ha sufrido muchos actos de racismo, ha cogido el testigo de lo que hizo Eto'o, él es la víctima", concluye.