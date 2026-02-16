Sergi Darder, tras volver el Mallorca al descenso: "Estamos todos a una y somos capaces de sacar esta situación"

El RCD Mallorca está en una situación crítica, con 24 puntos ha entrado en puestos de descenso tras caer derrotado por 1-2 frente al Real Betis en casa y ver como rivales directos cumplen en sus partidos. Un momento muy duro para el Mallorca que vivirá en adelante cada partido como una final.

El centrocampista del equipo balear, Sergi Darder, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "Cuando caes en descenso esto no sirve de nada. Hoy es un día duro pero todavía queda mucha liga y somos muchos equipos metidos en muy pocos puntos".

Lo mejor del Mallorca hoy han sido las sensaciones: "En la primera parte el equipo ha intentado incluso generar más que otros días y hemos tenido más posesión. En la segunda parte hemos estado mejor y hemos empujado más pero no ha valido".

"No hay otra que creer en Arrasate y en el grupo, estamos todos a una no hay división. Arrasate es un tío que va de cara, un fenómeno, te caiga mejor o peor no se puede criticar. Tenemos varios pesos pesados con veteranía que tiran del equipo y que sacan lo positivo a esta situación. Somos capaces de sacar esto adelante", asegura.

En este encuentro se ha vivido tres jugadas dudosas de posibles penaltis a favor del Mallorca: "No te sé decir porque no las he visto después, no me atrevo a decirlo pero creo que ninguno de los tres es claro para pitarlos. Creo que los penaltitos que se han pitado esta jornada no se pueden pitar. No los pido pero espero que no me los piten en contra".