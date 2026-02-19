Rodríguez Uribes: "Conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad ética"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y Onda Cero han conmemorado este jueves el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte con la grabación de un programa especial que ha permitido analizar la trayectoria, la situación actual y los desafíos de futuro de las personas LGTBI en las distintas esferas del deporte.

El programa ha estado presentado por el periodista Raúl Granado y ha contado con la participación del gimnasta Sergio Kovacs, el waterpolista y diputado nacional Víctor Gutiérrez, la exfutbolista Anaïr Lomba -actual coordinadora de marketing en la Liga F- y el presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, Pablo de Miguel, además de una declaración institucional por parte del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

En el arranque de este programa, el presidente del CSD ha subrayado la importancia de la visibilidad como herramienta de transformación social.

"La visibilidad puede salvar vidas", ha afirmado Rodríguez Uribes, recordando que cada 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte en memoria de Justin Fashanu, el primer futbolista profesional que habló abiertamente de su homosexualidad en 1990 y que, tras años de acoso y violencia homófoba, se quitó la vida en 1998.

"Conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad ética", ha asegurado Rodríguez Uribes.

El secretario de Estado para el Deporte ha reconocido que, si bien España es uno de los países más avanzados de la Unión Europea en materia de derechos LGTBI, el ámbito deportivo todavía presenta desafíos relevantes.

"Dos de cada tres personas LGTBI han sufrido algún tipo de LGTBIfobia en el deporte. Estos datos no son estadísticas frías: son historias personales, son vocaciones truncadas, son jóvenes que dejan de encontrar en el deporte un espacio de libertad", ha reflexionado.

En este sentido, el presidente del CSD ha sido contundente: "Eso, la sociedad española, no se lo puede permitir. Es más, no lo vamos a permitir".

Un marco normativo pionero

El presidente del CSD ha destacado también la aprobación de la Ley del Deporte en 2022 como un hito histórico al incorporar, por primera vez, la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito deportivo y sancionar expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, siendo uno de los marcos normativos más avanzados de Europa.

En ese sentido, Rodríguez Uribes ha insistido en que la norma debe ir acompañada de medidas educativas y de compromiso institucional: "Una ley, por sí sola, no cambia la realidad. Debe ir acompañada de educación, responsabilidad institucional y compromiso colectivo".

Entre las acciones impulsadas por el CSD, Rodríguez Uribes ha recordado la campaña "Iguales en el Deporte", la participación por primera vez en 2025 en la marcha estatal del Orgullo LGTBI bajo el lema "Deporte con Orgullo", la creación de un grupo de trabajo específico y el liderazgo de España, a través del CSD, en el combate de los discursos de odio en el seno de la Comisión Europea.

"Queremos darle la vuelta a la amplificación del odio en redes sociales y conseguir que lo que se amplifique sean los mensajes de respeto", ha abundado.

Referentes y aliados: claves para el cambio

En su discurso, Rodríguez Uribes ha puesto en valor el papel de los referentes y de los aliados en la transformación del deporte. Así, ha destacado la valentía de Víctor Gutiérrez, cuya denuncia tras recibir insultos en una competición de waterpolo derivó en la primera sanción por homofobia en el deporte español. Eso demostró, en palabras del presidente del CSD, que "denunciar sirve, que las instituciones responden y que la impunidad no va a ser la norma".

Rodríguez Uribes ha subrayado asimismo la importancia de contar con figuras como Sergio Kovacs y Anair Lomba y ha puesto en valor el papel de la sociedad civil, representada en este programa especial, organizado por Onda Cero, por Pablo de Miguel y la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.

"El deporte tiene una fuerza simbólica extraordinaria. Cuando en un estadio se corea un insulto, el daño es profundo. Pero cuando una afición responde pintándose las uñas en solidaridad con un jugador atacado por apoyar la diversidad, el mensaje es igualmente poderoso. El respeto también se contagia", ha afirmado.

El presidente del CSD ha concluido reiterando el compromiso firme del organismo con la igualdad y la inclusión: "No podemos permitir que ningún joven abandone el deporte por miedo. No podemos aceptar que el insulto sea normalizado como parte del espectáculo. No podemos resignarnos a que la invisibilidad sea la estrategia de supervivencia".

"Por eso, en nombre del Consejo Superior de Deportes, reitero hoy nuestro compromiso firme, inequívoco y permanente con la igualdad y la inclusión. Porque el deporte no solo es respeto. También es dignidad. La LGTBIfobia no tiene cabida en el deporte español", ha apuntado.

El programa ha continuado con un coloquio moderado por Raúl Granado, en el que Sergio Kovacs, Anaïr Lomba y Víctor Gutiérrez han podido explicar sus experiencias personales y analizar, junto a Pablo de Miguel, la evolución y la perspectiva de futuro para las personas LGTBI en el deporte.

Durante el debate, los ponentes han coincidido en señalar la importancia de generar referentes visibles en todas las disciplinas y categorías deportivas, así como de reforzar el apoyo institucional para que la igualdad no dependa únicamente de la valentía individual.

Además, han reparado en la necesidad de aplicar de forma efectiva la Ley del Deporte para garantizar entornos seguros desde la base hasta la alta competición.

En definitiva, el programa ha puesto de manifiesto que la visibilidad, el compromiso institucional y la implicación activa de clubes, federaciones y administraciones públicas son elementos imprescindibles para consolidar los avances logrados y garantizar que el deporte sea, de forma real y efectiva, un espacio de libertad, respeto y dignidad para todas las personas.