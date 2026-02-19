JUEGOS DE INVIERNO 2026

Oriol Cardona logra un oro histórico en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

El catalán logra el segundo oro histórico para España en los Juegos de Invierno. Ana Alonso, bronce también en esquí de montaña.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Oriol Cardona logra el oro en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina
Oriol Cardona logra el oro en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina | Reuters

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso han dado las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el oro y bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

La primera en estrenar el medallero ha sido Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando que había puesto en riesgo su presencia en el Stelvio, se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.

Posteriormente, ha sido el turno de Oriol Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que ha sabido gestionar la presión con una gran final que ha dominado tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer