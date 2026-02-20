Braulio Vázquez, sobre Víctor Muñoz: "Le falta un año o dos de asentarse como le pasó en su momento a Vinicius"

Osasuna afronta la segunda parte de la temporada recuperando sensaciones y resultados. Aunque le costó arrancar en el inicio de año, en los últimos 5 partidos ha sumado tres victorias y dos empates que le colocan actualmente como décimo clasificado de la liga a tan solo 5 puntos de puestos europeos.

En este mercado de invierno Osasuna ha salido favorecido con la incorporación de grandes fichajes, como lo son Raúl Moro, Javi Galán, entre otros. Al frente de la dirección deportiva está Braulio Vázquez, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Venimos de una dinámica positiva aunque no se dieran los resultados, ahora estamos en un buen momento".

Este fin de semana Osasuna recibirá al Real Madrid que llega sumando buenos resultados con Arbeloa al frente de los banquillos: "Tenemos la baja de Enzo Boyomo que es un baluarte defensivo, es nuestro mejor futbolista en eso y no lo tenemos". El equipo de Alessio Lisci contará con bajas pero también con las mejores sensaciones desde que el entrenador italiano.

"Cuando van mal las cosas los compañeros y todos dudan entre ellos, el que no duda realmente está mintiendo. Cuando la cosa va mal hay que estar más cerca todos y la afición anima más. Si se hace lo contrario es la autodestrucción y le pasa a equipos más grandes que nosotros", explica. "El conocimiento de Alessio de la plantilla es mejor que cuando llegó y también ha recuperado jugadores. Forma parte del aprendizaje de un entrenador tan joven que viene de Segunda División", afirma.

Otro de los nombres propios de este Osasuna es Víctor Muñoz, el canterano del Real Madrid en el que tiene los ojos puestos muchos equipos de Europa como el Sunderland que ofrecía este mercado de invierno 25 millones: "Tiene una virtud absoluta que es la velocidad, ha tenido partidos extraordinario pero todavía le queda porque forma parte de la edad. No es por bajar la expectativa, le falta un año o dos de asentarse y mejorar la toma de decisiones, como le pasó en su momento a Vinicius".