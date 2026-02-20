FC BARCELONA

Joan Camprubí: "Soy optimista de que vamos a conseguir la unidad de candidatos para derrotar a Laporta"

El líder de 'Som un clam' descarta presentarse a las elecciones a la presidencia del Barcelona.

ondacero.es

Madrid

Joan Camprubí: "Soy optimista de que vamos a conseguir la unidad de candidatos para derrotar a Laporta" | Foto: Getty

El 15 de marzo se celebrará las elecciones a la presidencia del Barcelona y entre las candidaturas optarán al cargo Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria, destacando la ausencia de Joan Camprubí, el líder de 'Som un clam' que descarta presentarse como candidatura pero que luchará para conseguir una unión junto a Font, Vilajoana y Ciria para derrotar a Laporta.

Joan Camprubí ha anunciado este miércoles su decisión tras dos años al frente de 'Som un clam' y se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su plan: "Nuestra apuesta ha sido fomentar ese cambio que necesita el club, que muchos socios claman. Salirnos de un Barça con una economía que no funciona y somo optimistas de que si existe una unidad con ese cambio, hay partido".

Camprubí es optimista con una posible unión de candidatos: "Es posible que haya unión, veo predisposición del resto de candidatos y somos optimista de poder conseguirlo. Soy optimista de que vamos a conseguir esa unidad. El líder es menos importante, lo importante es tener el grupo de unas cabeza bien preparadas para el cambio".

