Messi reconoce que pudo haber jugado con España: "Estaba la posibilidad"

Leo Messi ha reconocido en las últimas horas en el podcast Miro de Atrás que pudo haber jugado con la selección española, ya que cuando aún no había debutado con la absoluta de Argentina hubo acercamientos para que eso ocurriera.

"En un momento me llegó. Yo ya jugaba en el Barça y medio que me insinuaron", reconoce el astro argentino que asegura que es era un procedimiento de lo más normal. "Pasa con muchos chicos. Me había de muy chico a Barcelona y había hecho gran parte de las inferiores ahí", explica.

La RFEF mostró interés en convocarle para las selecciones juveniles, pero la AFA estuvo al acecho del interés español y le convocó por primera vez para un amistoso con la sub-20 en 2004.

"Estaba la posibilidad", termina diciendo un Leo Messi que siempre tuvo claro que quería jugar con la albiceleste. Con la selección Sub-20 protagonizó un año más tarde su gran explosión en el Mundial Sub-20 de Países Bajos donde fue máximo goleador, mejor jugador y llevó a Argentina a levantar el título.

Su historia con la absoluta

Su debut con la selección absoluta se produjo un mes y medio después de ganar el Mundial Sub-20. En agosto de 2005, con tan solo 18 años, fue convocado para un amistoso contra Hungría en Budapest en el fue expulsado a los dos minutos de salir al campo por una agresión a un rival.

A pesar de este accidentado debut, sus actuaciones en el Barça le llevaron a ir convocado el verano siguiente al Mundial de Alemania 2006, en el que marcó un gol y dio una asistencia en los tres partidos que disputó. Argentina cayó en cuartos de final ante Alemania.

Desde entonces no se ha perdido ninguna de las citas mundialistas con la selección, siendo los de 2014 y 2022 los más destacados. En Brasil 2014 llegó a la final y fue elegido mejor jugador del torneo. Entonces perdió la final contra Alemania, pero se resarció en Qatar 2022, donde sí que salió campeón y también fue elegido mejor jugador del torneo marcando 7 goles, dos de ellos en la final.

Si no ocurre ningún contratiempo en los próximos meses, este verano Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina a la que liderará en su defensa del título en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además del Mundial 2022, el palmarés de Messi con su país incluye dos Copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y un Oro Olímpico (2008).