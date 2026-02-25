En directo, Champions League: Real Madrid - Benfica

Tensión tras los incidentes de la ida

Clima de calma tensa en el Santiago Bernabéu antes del inicio del partido después de los incidentes del partido de ida marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius.

El partido estuvo detenido durante varios minutos y el Madrid amenazó con irse del campo, algo que finalmente no acabó ocurriendo.

Tras la reanudación se intensificaron los pitos, especialmente a Vinicius y Mbappé, que fueron objeto de lanzamiento de objetos y de gestos racistas por parte de los aficionados del Benfica.