En directo, Champions League: Real Madrid - Benfica
El Real Madrid busca sellar su billete a octavos de final en el Santiago Bernabéu ante el Benfica haciendo bueno el 0-1 de la ida. Sin Mbappé y con Gonzalo acompañando a Vinicius en ataque, el Madrid busca una victoria que espante los fantasmas tras la derrota del pasado sábado en Pamplona.
Tensión tras los incidentes de la ida
Clima de calma tensa en el Santiago Bernabéu antes del inicio del partido después de los incidentes del partido de ida marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius.
El partido estuvo detenido durante varios minutos y el Madrid amenazó con irse del campo, algo que finalmente no acabó ocurriendo.
Tras la reanudación se intensificaron los pitos, especialmente a Vinicius y Mbappé, que fueron objeto de lanzamiento de objetos y de gestos racistas por parte de los aficionados del Benfica.
Sin Mourinho en el banquillo
José Mourinho será la gran ausencia del Benfica en el Santiago Bernabéu después de que fuera expulsado en el partido de ida por protestar al árbitro.
Habría sido la vuelta del técnico luso por primera vez al estadio madridista trece años después de su salida del club, pero no podrá estar en el banquillo.
El Benfica, sin Prestianni
¡Confirmado también el once del Benfica!
El equipo de Mourinho no podrá contar con el sancionado Prestianni, que será la principal baja de los portugueses.
Sale el Benfica con Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barreiro; Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup; y Pavlidis.
Gonzalo sustituirá a Mbappé
¡Ya tenemos el once del Madrid!
Ayer conocimos que Arbeloa no podría contar esta noche con Kylian Mbappé, que sigue lastrado por sus molestias en la rodilla y que se ha quedado fuera de la convocatoria. Su lugar lo ocupará Gonzalo, que será quien acompañe a Vinicius en ataque.
También vuelven al once Trent y Rudiger.
Sale el Madrid con: Courtois; Trent, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Guler; Gonzalo y Vinicius.
