Pitada y pañolada al Real Madrid en el Bernabéu: Vinicius y Bellingham, los más señalados

La afición del Real Madrid ha recibido con una gran y sonora pitada al equipo tras la semana negra que ha vivido el equipo: derrota en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona, despido de Xabi Alonso y eliminación en Copa del Rey ante el Albacete en el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador.

El periodista de Onda Cero, Alberto Fernández, que está en el Santiago Bernabéu, ha comentado que la pitada ha comenzado desde la llegada del equipo al estadio, en la plaza de los Sagrados Corazones. Después, se ha intensificado cuando han saltado al campo a calentar. En el momento de decir las alineaciones por megafonía ha habido dos grandes señalados: Vinicius y Jude Bellingham.

"Acaban de dar la alineación por megafonía con dos grandes señalados: Vinicius y, el segundo tras él, poco menos, pero muy pitado, Jude Bellingham", ha explicado Alberto. El comentarista de Radioestadio ha señalado que ha habido un "rebaja" de los pitos cuando han nombrado a Mbappé.

Pañolada y gritos de "¡Florentino dimisión!"

La pitada ha empezado cuando ha llegado el autobús a la plaza de los Sagrados Corazones. Un lugar que, en otros tiempos, ha sido escenario de concentraciones masivas de la afición madridista para inspirar al equipo a la remontada, sobre todo en partidos de Champions.

Cuando el equipo ha saltado al terreno de juego, los pitos han sido generales para todo el equipo, al igual que cuando se han retirado a los vestuarios para ultimar la preparación.

Fede Valverde también ha sido pitado en cuanto ha tocado el balón al comenzar el partido. Unos pitos que se han repetido cuando al equipo no le salían los pases: "Camavinga pitos, Huijsen pitos, Bellingham pitos", ha puntualizado Alberto Pereiro.

Antes, cuando ambos equipos han protagonizado el tradicional saludo protocolario, los pitos han sido atenuados por el volumen de la megafonía. Cabe destacar, que en el túnel de vestuarios, Vinicius se ha sentado solo en los escalones. Cuando ha terminado de sonar el himno, antes de comenzar el encuentro, una parte del Bernabéu ha sacado pañuelos y la grada de animación se ha quedado en silencio, ha comentado Alberto.

El mensaje a la grada de animación

Edu García, presentador de Radioestadio, ha indicado que ellos desde el estudio de grabación han podido escuchar un fragmento del partido solo con el sonido ambiente y que, aunque no son masivos, sí se ha escuchado a algunos aficionados cargar contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En cuanto a la grada de animación, no ha animado al equipo como acostumbra. "No hay ni un solo ruido", ha indicado Pereiro en un momento de la retransmisión. Albeto, que tiene "algún conocido" dentro de la grada tal y como ha revelado en Onda Cero, ha contado que ayer enviaron un mensaje por el Whatsapp de parte de los jefes de las peñas.

Estos, que son "de algún modo enlaces con el club" según Alberto, les reunían 15 minutos de lo habitual para aclararles que la situación era "especial". Además, se les pedía que "animaran más de lo normal". En ningún momento se les ha amenazado o coaccionado si no lo hacían y se les ha pedido que cedieran su asiento en caso de no poder asistir hoy.