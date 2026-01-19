La nueva Casa de la Cultura de Ciudad Real contará con una gran sala de lectura y estudio: "Será un importante centro cultural"

La remodelación de la antigua Casa de la Cultura de Ciudad Real, ubicada en los jardines del Prado, contará con una gran sala de lectura y estudio y se convertirá en un importante centro cultural de la capital.

Así lo ha asegurado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien en Onda Cero ha detallado algunos de los aspectos importantes que tendrá este edificio.

Por ejemplo, aquí estarán en un futuro los servicios generales de la concejalía de Cultura y también habrá un auditorio para presentar libros o celebrar eventos culturales.

Además habrá ordenadores para consultas, una biblioteca para prestar documentación y sobre todo se ubicará una importante sala de lectura y también de estudio para los alumnos.

A todo esto hay que añadir que el Ayuntamiento está en contacto con el Colegio de Arquitectos para ubicar en la antigua Casa de la Cultura un espacio que recoja el legado de Miguel Fisac, que fue el que diseñó este inmueble.

Teatro-auditorio

Por otro lado, Francisco Cañizares ha avanzado que el Ayuntamiento va a trabajar durante el primer semestre del año en la contratación del proyecto de obra del inacabado teatro-auditorio, teniendo siempre en cuenta lo que ya está construido.

Una infraestructura cultural que se va a llevar a cabo en tres fases, la primera contará con 10 millones de euros y confía en que este año se comiencen a ver el inicio de las obras. Una parte de la financiación procederá de los fondos europeos EDIL.

Cañizares cree que no es suficiente con tener el Teatro Quijano porque no puede acoger grandes espectáculos ya que no caben en la caja escénica de este espacio cultural.

Y recuerda que en las anteriores elecciones municipales todos los partidos políticos que se presentaron en Ciudad Real llevaban en sus programas electorales la finalización del teatro-auditorio.